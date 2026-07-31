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ਭਿਖਾਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕ 'ਚ ਪਏ ਖੱਡੇ, ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਤ

ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Raju the beggar is repairing roads with begged money
ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 5:40 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ...

ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ (Etv Bharat)

'ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜੂ'

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਟੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਟੋਏ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Raju the beggar is repairing roads with begged money
ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਤਰੀ (Etv Bharat)

'ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਗਾਏ'

ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਹ ਸਮਿੰਟ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹਿ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

"ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।"- ਰਾਜੂ, ਭਿਖ਼ਾਰੀ

Raju the beggar is repairing roads with begged money
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ (Etv Bharat)

"ਰਾਜੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਏ ਭਰੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੋਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟੋਏ ਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਕੰਬਲ

ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਰੀਬ 50 ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਭੀਖ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗਰਮ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

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TAGGED:

ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ
BEGGAR GETTING THE ROADS REPAIRED
ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ
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