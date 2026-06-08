ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭੋਜਰਾਜ, ਜਿੱਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਬੋਲੇ- ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੇਲੀ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੋਜਰਾਜ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 5:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਡੇਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਾਮ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਮਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ
ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ।" -ਭੋਜਰਾਜ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ
'ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ"
ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੇਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸੁਣਲੇ।"
"50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਾਮ"
ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਇਨਾਮ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।"
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