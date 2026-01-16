ETV Bharat / state

'ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ', ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੁ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨੀ ਕਿਹਾ।

Raja Warring targeted Manpreet Badal
'ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: 'ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ।' ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 12 ਪੰਜੇ 48 ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ 'ਮੈਂਨੂ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ'।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Etv Bharat)

'ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ'

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। '

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ।' ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।'

ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ।

