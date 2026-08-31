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NCSC ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ‘ਹਲਦਵਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

NCSC ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Raja Warring on NCSC arrest orders
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (@RajaBrar_INC)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 8:06 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

NCSC ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ (etv bharat)

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।"-ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

'ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ'

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।"


ਹਲਦਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ NCSC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ BJP ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।"

ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ NCSC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। BJP ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"


ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "NCSC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

'ਆਪ' ਦਾ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।"

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COMMENTS AGAINST BUTA SINGH
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਦੇਸ਼
RAJA WARRING ON NCSC ARREST ORDERS

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