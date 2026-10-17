ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 1:41 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਬਹਿਮਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਸਿਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"-ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।" ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 58 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ 23537 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਧਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।"-ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ
15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਪੁਛੇਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"