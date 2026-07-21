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ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬਣਿਆ ਮੀਂਹ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ।

Punjab Rain Alert
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 10:25 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਲਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ

ਜਲਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਬਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਸਦਾ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਬਮਿਆਲ ਸੜਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਮਿਆਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲਾਲੀਆ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

Punjab Rain Alert
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ (Etv Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

Punjab Rain Alert
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ (Etv Bharat)

ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੀਂਹ

ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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