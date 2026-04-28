ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼

ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼
ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼।
By PTI
Published : April 28, 2026 at 8:06 AM IST
ਪਟਿਆਲਾ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਨੇਡ ਨੂਮਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂਮਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੀਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।"
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ, ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
STORY | Suspicious object found in Punjab's Gurdaspur market, police cordon area— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2026
Police cordoned off a market area in Punjab's Gurdaspur late Monday evening after a suspicious object, resembling an explosive, was found, officials said.
ਗੁਰਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡੀ.ਕੇ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।"