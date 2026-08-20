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ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਗੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ , ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

RAHUL GANDHI BUS YATRA
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਗੇ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 10:12 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਦਲਵੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।" ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਚੰਨੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੱਟ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਹਿਨਾ ਕਾਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਵਾਰੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਿੰਮ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਏ।"

ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਲਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

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