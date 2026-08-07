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ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਤਰੀਫ, ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ? ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

RAHUL GANDHI ON CAPTAIN AMARINDER
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਸਦੀਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 5:32 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰੀਫ?

ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ Gen-Z ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਅੰਕਲ ਅਮਰਿੰਦਰ",.. ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਵਸ ਵੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਸਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਜਾਂ ਨਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (etv bharat)

ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤੰਜ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਸ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰੀਫ
RAHUL GANDHI CAPTAIN AMARINDER
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਆਨ
RAHUL GANDHI ON CAPTAIN AMARINDER

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