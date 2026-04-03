'ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ', ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 3:40 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ,"ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?"

ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? 'ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। -ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਮਾਈ, 10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਟੇਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ: "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਖਿਆ:

ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਭੋਜਨ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 150+ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

28-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ (30 ਜਾਂ 31) ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰਨਟੀ ਲੀਵ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ?

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

'ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ'

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ,ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖਾਮੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ,ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਹਿੰਦ.......

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

