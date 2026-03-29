ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਗੋਦ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਬਾ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 50 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : March 29, 2026 at 4:20 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਬਾ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕਸਬਾ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਕਅਰੁਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ -ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਸਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ।