ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ: ਸਾਈਕਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਜੇਤੂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : February 19, 2026 at 4:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 5-5 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਈਕਲ ਖੇਡਾਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨੈਸਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਜੇਤੂ
ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਅੱਜ ਨੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।