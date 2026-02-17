ETV Bharat / state

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Qila Raipur Games
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਰਖੜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਰੋ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਦੋ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Qila Raipur Games
ਖੇਡਾਂ ਦੇਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ (Etv Bharat)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ

  • 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 14
  1. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਕੁਮਾਰ
  2. ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ
  3. ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ
Qila Raipur Games
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)
  • 60 ਮੀਟਰ ਅੰਡਰ 14 ਲੜਕੀਆਂ
  1. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
  2. ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
  3. ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
Qila Raipur Games
ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (Etv Bharat)
  • 400 ਮੀਟਰ ਓਪਨ ਲੜਕੇ
  1. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਰਿਆਣਾ
  2. ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਰੂਰ
  3. ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ
Qila Raipur Games
ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋੲ ਖਿਡਾਰੀ (Etv Bharat)
  • 400 ਮੀਟਰ ਓਪਨ ਲੜਕੀਆਂ
  1. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਰਸਿਤਾ ਕੌਰ ਜੈਪੁਰ
  2. ਦੂਜਾ ਸੀਮਾ ਕੌਰ ਮੋਗਾ
  3. ਤੀਜਾ ਮਾਇਆ ਜਲੰਧਰ
Qila Raipur Games
ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (Etv Bharat)
  • 1500 ਮੀਟਰ ਓਪਨ ਲੜਕੇ
  1. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ
  2. ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ
  3. ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ
  • 1500 ਮੀਟਰ ਓਪਨ ਲੜਕੀਆਂ
  1. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ
  2. ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ
  3. ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ

