ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾ 'ਚ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਬਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਟੰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 20, 2026 at 7:32 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੰਟ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਰਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟੰਟ ਮੈਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ
ਕਰਤਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਵ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆਦਿ ਸਟੰਟ ਹੋ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।"