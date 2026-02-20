ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ: ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ, ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ: ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ, ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ।
Published : February 20, 2026 at 9:32 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਵਾਂ ਉਤਸਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ 90 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋ ਟੈਲੈਂਟ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ 90 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।"
ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।"
ਗਰਦਨ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸਰੀਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹਦ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਆ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।"
ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੌੜ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਡਲ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਤੋਂ 200 ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਮੈਰਾਥਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਫ ਮੈਰਥੋਨ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਈਕੋਨ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਥਲ
- ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾਰੀ
- ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੇਵਾਲ
- ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ
- ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ
- ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਦਣ
- ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜਤੋਲੀ
- ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸੀ ਕਲਾਂ
- ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੜਕੇ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੜਕੀਆਂ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਡੋਲੀ, ਜਲੰਧਰ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਰਿਤਿਕਾ ਗੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਸਾਈਕਲ ਲੜਕੇ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਕੁੰਵਰਪ੍ਰੀਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਸੋਹਿਲ ਅਹਿਮਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਤਨੀਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਸਾਈਕਲ ਲੜਕੀਆਂ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਪ੍ਰੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਸਾਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਨੇਹਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਓਪਨ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਜੀਂਦ, ਬਠਿੰਡਾ
- ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਪਿੰਡ ਕੈਂਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਪਿੰਡ ਦਤਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ
- ਹਾਕੀ ਲੜਕੇ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
- ਹਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
- 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਧਨੋਲਾ
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
- ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
- ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ- ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
- ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ