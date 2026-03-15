ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਤਸੀਹੇ

YOUTH RETURNS INDIA FROM RUSSIA
ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 15, 2026 at 9:00 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਕ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ।

1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ

ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸਿਰਫ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।"

"ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਆ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਜਾਕਿਸ਼ਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਜਾਕਿਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ ਦੀ 12 ਘੰਟਿਆ ਦੀ ਟਰੇਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।" -ਦੀਪਕ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ



ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ

ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦ ਸਨ।



ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ

ਦੀਪਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬਰੈੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10–15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੀਪਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ।



ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

