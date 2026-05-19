ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ, ਸੁਣੋ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ, ਸੁਣੋ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਹੈ।
Published : May 19, 2026 at 8:02 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਹਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਬਤ
ਪੀੜਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਇਰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ ਗੂੰਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ।"
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗ ਮਾਰੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰਸਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾੳੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਜੋਂ 1300 ਦਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ 33000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾੳੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।"
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੂਰੈਸਟ ਵੀਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੂਰੈਸਟ ਵੀਜੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।"
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ 13 ਮਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।