ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਉਡੀਕ ਦੇ ਹੰਝੂ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ
ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਪਤਾ।
Published : May 22, 2026 at 2:30 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੂਸ
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ 20ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਕਰ ਪੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 6 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਲਤੇਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆ ਪਈ ਹੈ।
24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ।"
ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।