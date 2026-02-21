ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ (ਖੱਬੇ), ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ਸੱਜੇ) (ETV Bharat)
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਅਬੂ ਬੁੱਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ETV Bharat)

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਦ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਟਰਾਲਾ (ETV Bharat Special Arrange)

ਲਾਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat Special Arrange)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

