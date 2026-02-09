"ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਿਓ", ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
Published : February 9, 2026 at 8:25 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।