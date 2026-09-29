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ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣੇ ਹਨ।

Angad Singh appointed ambassador to UAE
ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 7:16 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਘਰਾਣਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ।"- ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਲਾ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਜਰੂਰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਨਆਰਆਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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ANGAD SINGH LUDHIANA
ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ
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