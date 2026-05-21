ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ NRI ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

PUNJABI SINGER INDER KAUR
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 21, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵਕੀਲ (Etv Bharat)

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।

ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੱਦ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

Punjabi singer murder case
ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Special Arrangement)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

Punjabi singer murder case
ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Special Arrangement)

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

PUNJABI SINGER MURDER
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ
ਗਾਇਕਾ ਯਸ਼ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਤਲ
INDER KAUR MURDER UPDATE
PUNJABI SINGER INDER KAUR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.