ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ...
ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 6:50 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।"
'ਪਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਗਿਆ'
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਚਿਣਗ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
"ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਘਰ-ਘਰ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਏ"-ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।