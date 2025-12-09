ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰੌਣਕ।
Published : December 9, 2025 at 3:11 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ): ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਹੀਏ, ਨਾਲੇ, ਪੱਖੀਆਂ, ਝਾਲਰ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟੀਆਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਬੁਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਮੇਲਾ ਜਾਗਦੇ ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦਾ' ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਬੋਹੀਏ, ਪਰਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੂਤ ਪਿੰਨੇ, ਮੱਠੀਆਂ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁੱਲ ਘੱਟ
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਪੱਖੀ, ਪਰਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਗਰੇ ਦਾ ਨਾਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। -ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਨਾ ਪਰਾਂਦਾ, ਨਾਲਾ ਤੇ ਸਵੈਟਰ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਾਂਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਗਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਵੈਟਰ ਤੁਸੀ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੈਕਟਾਂ ਘੱਟ ਜੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। - ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ
ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਾਮ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ, ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
