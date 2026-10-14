ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ?
ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ।
Published : October 14, 2026 at 10:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 11 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।'
In a major breakthrough in the Mad Sandhu murder case, Counter Intelligence, Jalandhar, in coordination with Mumbai ATS, apprehends key accused Jobanpreet from #Mumbai and recovers 3 pistols, 5 magazines and 11 cartridges. Preliminary investigation reveals his role in the movement of weapons, financing and logistical support to the shooters at the behest of foreign-based handlers. He confesses his involvement in three firing incidents linked to extortion in #TarnTaran district. Further investigation is underway to uncover the wider network and establish its backward and forward linkages. @PunjabPoliceInd remains resolute in dismantling organised crime and gangster networks, bringing perpetrators to justice and safeguarding peace, security and public safety across Punjab.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 14, 2026
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ
ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਧੂਸੂਦਨ (ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencer and Makeup Artist) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਪੀ ਤੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿਮੂ ਸਿੰਗਾ (ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ), ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ (ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।