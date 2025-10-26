ETV Bharat / state

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi girl murdered in Canada
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 1:22 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚਾਰਲਜ਼ ਡੇਲੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 27 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ Second Degree Murder ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਧੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।'

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਤਾਇਆ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।' ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 27 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

