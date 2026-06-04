ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਭੰਗੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਵਰਨ ਭੰਗੂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : June 4, 2026 at 9:17 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਨੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ।
ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਸਮੇਤ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।
ਸਵਰਨ ਭੰਗੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ "ਭੰਗੂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗੀ ਭੰਗੂ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ।" ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੂਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਰੀਅਰ ਕੋਰਸਿਜ਼, ਬਸੀ ਗੁੱਜਰਾ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।