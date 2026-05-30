ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਬਣੀ 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ', ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ'
ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : May 30, 2026 at 6:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਲਗਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 63ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ 'ਕੈਲਗਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ: ਡਰਾਇਵਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ...
ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਣ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਇਨਸ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (-23°C) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਤਿਲਕਣ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੈਕਰ ਕੈਬਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੈਕਰ ਕੈਬਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਇਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈ।
ਟੈਕਸੀ ਬਣੀ 'ਮਿੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ'
ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਗਵਾਏ 'ਪੀਟਰ ਲਾਹੀਡ ਸੈਂਟਰ' (Peter Lougheed Centre) ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ' ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ: "ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰਭਵਤੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ: "ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਗੂੰਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ।' ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਮੌਕਾ ਸੀ।"
ਸਵਾਲ: 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ' ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ: "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਫਲ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ: ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗਿਫ਼ਟ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਰਥਪਲੇਸ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸੇਵਾ', 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਮਨੁੱਖਤਾ' ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਜਾਣੋ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਬਾਰੇ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। 6-7 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੈਕਰ ਕੈਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
'ਕੈਲਗਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੈਟ ਅਵਾਰਡਸ' ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਅੰਬੈਸਡਰ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
