ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 29, 2025 at 1:36 PM IST
ਖੰਨਾ: ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 68 ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਦਾ ਜਨਮ 1956 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਰਾਹਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ
ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ—"ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਟਾਫ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਮਾਈ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਮਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।"