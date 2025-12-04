ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਦੇ
ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਹਾ- "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
Published : December 4, 2025 at 3:08 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ): ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਖੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੇਰੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰ 8 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। - ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਚੋਣ?
ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।"
ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ (ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। -ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।