ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਲੇ- 2027 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ।
Published : December 4, 2025 at 2:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਪੇਚਿਦਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। - ਨਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ
"ਇਹ ਚੌਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹਨ।"
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ 50-50 ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। - ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।