ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਸੀਲ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਸੀਲ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 885 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪਿਟਾਰਾ।
Published : December 15, 2025 at 3:12 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 573 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁੱਲ 885 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਵੀਐਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਲ
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "157 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੀ-ਪੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ -
ਮੁੜ-ਪੋਲਿੰਗ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਟਾਰੀ, ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 08 (ਖਾਸਾ) (ਬੂਥ ਨੰਬਰ 52,53,54,55) ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 17 (ਵਰਪਾਲ ਕਲਾਂ) (ਬੂਥ ਨੰਬਰ 90,91,93,94,95) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
- ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੰਨਣਵਾਲ (ਜ਼ੋਨ ਨੰ. 04), ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਬੂਥ ਨੰ. 20) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ।
- ਪਿੰਡ ਬਾਬਨੀਆ (ਬੂਥ ਨੰ. 63 ਅਤੇ 64), ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਧੀਰ (ਬੂਥ ਨੰ. 21 ਅਤੇ 22) ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਭਾਈ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
- ਪਿੰਡ ਚੰਨ੍ਹੀਆ (ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 124) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
- ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 72, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਭੋਗਪੁਰ (ਜ਼ੋਨ ਨੰ. 4) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।