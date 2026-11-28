4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
Published : November 28, 2026 at 10:57 AM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ 'ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਲ਼
ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੀਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਖੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
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