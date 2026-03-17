ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ

ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 17, 2026 at 4:07 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
"ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਬਿਕਰਮ ਝਬਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 70 ਤੋਂ 80,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ 17-18 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 8-10 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।"
"ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਬਿਕਰਮ ਝਬਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ
"ਆਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ"
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
