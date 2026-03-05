ਹੁਣ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ, ਤਾਪਮਾਨ 32 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
Published : March 5, 2026 at 10:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱ
ਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਤੋਂ 19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਢ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ 5.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 5.3 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 12.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 04-03-26 pic.twitter.com/yTZWnGl4yq— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 4, 2026
ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|14 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।