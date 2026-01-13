ਠੰਢ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ

ਠੰਢ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
ਮੌਸਮ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ।
Published : January 13, 2026 at 10:09 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11.2 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 11 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ -0.1 ਡਿਗਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ -2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ (ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ -0.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ -5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 17.3 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਠੰਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ (13 ਜਨਵਰੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ।
Regarding Very dense fog , Severe cold day, Ground Frost and Severe cold wave condition likely over Punjab, Haryana and Chandigarh. pic.twitter.com/hCRniyZd2u— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 12, 2026
ਪਤੰਗਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਢ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਪਮਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।