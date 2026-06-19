ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ? ਜਾਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ? ਜਾਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ...
Published : June 19, 2026 at 7:38 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਸਵੇਰੇ 07:06 ਵਜੇ), ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 kmph) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ?
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 18-06-26 pic.twitter.com/BzNec58x0s— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) June 18, 2026
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਗਰਮ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।