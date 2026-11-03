ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਢ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ

ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਢ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੋਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : November 3, 2026 at 9:10 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ।
ਅੱਜ (3 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਾਲਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 31.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.6 ਡਿਗਰੀ ਉਪਰ ਹੈ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 02-11-2026 https://t.co/RjYGhfYBmb— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 2, 2026
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਦੀ ਦਸਤਕ!
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around India Gate is 226, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 7:15 am) https://t.co/qObkuxZbnT— ANI (@ANI) November 3, 2026
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#WATCH | Manali, Himachal Pradesh: Fresh snowfall has occurred on the high mountain peaks. https://t.co/o7maEKBcd4— ANI (@ANI) November 3, 2026
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।