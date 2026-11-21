ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਸਲਾਹ? ਜਾਣੋ, ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ।
Published : November 21, 2026 at 9:38 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਤੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ...ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਪਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੋਗ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ AQI ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।