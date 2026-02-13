ETV Bharat / state

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

TEMPERATURE IN LUDHIANA
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 13, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 9 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ (Etv Bharat)

'ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਢ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।'

"ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ

'ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ'

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9 ਡਿਗਰੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ 24.2 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10.6 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ।

TAGGED:

WEATHER NEWS
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
LUDHIANA TEMPERATURE
PUNJAB WEATHER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.