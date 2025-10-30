ETV Bharat / state

ਕੱਢ ਲਓ ਰਜਾਈਆਂ, ਪਈ ਧੁੰਦ! ਘਟੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ

ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਢੱਕਿਆ।ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ।ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ।

punjab weather update
ਕੱਢ ਲਓ ਰਜਾਈਆਂ, ਪੈ ਗਈ ਧੁੰਦ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 1:12 PM IST

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਫੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਢ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, -0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 32,2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ (ETV Bharat)

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੋਗ ਦੀ ਫੈਲੀ ਚਾਦਰ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 27 ਤੋਂ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਤੋਂ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

