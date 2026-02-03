ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਾਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ?
Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਜਾਂਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
Published : February 3, 2026 at 1:14 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 22.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਪਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਠੰਢ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਂਸੀ ਜੁਖਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇੰਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਰਖੀਏ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ?
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।
- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ-ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।
ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।