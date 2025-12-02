ETV Bharat / state

ਠਾਰ੍ਹੇਗੀ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ, ਰੱਖੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਜਾਣੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ।

Punjab Weather update
ਜਾਣੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 8:41 AM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡ੍ਰਾਈ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 26.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲ਼ਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ (ETV Bharat)

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ (Cold Wave) ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡਬਲਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ।

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਤੇ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਬੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਰਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀਏਯੂ

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 22.2 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

