ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਠਾਰੇਗੀ ਠੰਢ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ।

Published : November 24, 2025 at 3:10 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੱਗਭਗ 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 8 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26.6 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10.9 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ (ETV Bharat)

ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 29 ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਡ੍ਰਾਈ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ-ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਰੂਰ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। - ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੁੱਖੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ -

  1. ਜਨਵਰੀ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17.9 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  2. ਫ਼ਰਵਰੀ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21.3 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  3. ਮਾਰਚ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26.8 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  4. ਅਪ੍ਰੈਲ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 34.7 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  5. ਮਈ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 38.6 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  6. ਜੂਨ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  7. ਜੁਲਾਈ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 34.1 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 26.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  8. ਅਗਸਤ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.4 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  9. ਸਤੰਬਰ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.2 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 23.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  10. ਅਕਤੂਬਰ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.8 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  11. ਨਵੰਬਰ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26.6 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
  12. ਦਸੰਬਰ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.5 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

