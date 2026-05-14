ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ, ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ।

Punjab weather forecast
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/GFX Team)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 9:28 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਈ ਥਾਂ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ?

ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, 15 ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ-

  1. ਗੰਨਾ (ਬਨਸਪਤੀ) : ਫਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਧੇ ਲਈ 7-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਚਿੰਗ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰੈੱਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰੋ। ਦੀਮਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕੋਰਾਜੇਨ 18.5 ਐਸਸੀ (ਕਲੋਰੇਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ*) ਨੂੰ 400 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਓ।
  2. ਚੌਲ (ਨਰਸਰੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ): ਪੀਆਰ-128 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹500 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹1500 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  3. ਪਿਆਜ਼ (ਕਟਾਈ): ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਬੱਲਬ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੋ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਦਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਸੁੱਕ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਲਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੀ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
  4. ਲੀਚੀ (ਫਲ ਬਣਨਾ): ਫਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੀਚੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ।
  5. ਅੰਬ (ਫਲ ਬਣਨਾ): ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ 2,4-ਡੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

