EXPLAINER: ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੂੰਜ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ?
Published : March 18, 2026 at 10:40 AM IST
ਰਿਪੋਰਟ:ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 156 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ੀਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।'- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਂਸਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ…— Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) March 16, 2026
ਪੀਏਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ 15 ਬਲਾਕ ਸੈਮੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 17 ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 164 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 156 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 156 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। -ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ 118 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ 138 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 137 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 138 ਫੀਸਦੀ, 2020 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 153 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ 2024 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਚੋ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, "ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬੋਰਡ (CGWB) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 26.27 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 156.36 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72.55 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ 111 ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, 15 ਸਮੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ 17 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਮਦਦ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨੇ ਪਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। - ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਸਾਂਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ
Punjab filled India’s granaries when the nation was starving.— Malvinder Singh Kang (@kang_malvinder) March 12, 2026
Yet today, India imports pulses worth nearly ₹1 lakh crore, while Punjab’s farmers battle falling groundwater and shrinking returns.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ, 'ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। - ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ,ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ?
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।' - ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ,ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵੇ। -ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।"