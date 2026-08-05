NEET ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰਫਾਨ, ਬਣੇਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

NEET ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰਫਾਨ, ਬਣੇਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
NEET 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ? ਦੇਖੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 5, 2026 at 6:16 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਨੀਟ (NEET) 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ (2,90,000) ਰੈਂਕ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ 35,014 ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਕੀਤੀ ?
ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਫ਼ਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੁੰਡੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।"
ਇਰਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਇਰਫਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।"
ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ- ਸੈਲਫ਼ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਮਾਲ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਐਮ.ਐਲ. ਪੁਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ (PW) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।"- ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ- ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ (MBBS) ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਚੁਣੀ
ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਰਫਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ (Radiology) ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ- "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ"
ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼- ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਣ
ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁੰਮਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁੰਮਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।"
ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ
ਜੁੰਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ- ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁੰਮਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ।
"ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"- ਰਾਣੀ, ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਮਾਂ
ਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ- ਹਾਦਸਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ
ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਸੀ (ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੈਣ) ਸਲਾਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"- ਸਲਾਮਤੀ ਜੀ, ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਮਾਸੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ (ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਮਾਂ) ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।" ਸਲਾਮਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: