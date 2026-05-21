ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੁਤਲਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : May 21, 2026 at 11:59 AM IST
ਪੁਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (SJTA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਵਕਤੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲ
SJTA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਰਬਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਧੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। SJTA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ"।
ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਰਅਸਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਧੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪਾਧੀ ਨੇ ਪੁਰੀ ਗਜਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, SJTA ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਜੂਨ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਉਤਸਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਪੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'SJTA ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਜਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। SJTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੇਤਰੋਸਵ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।'