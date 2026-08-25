PU 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ?
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ASAP, ABVP, Sakhi, ਅਤੇ ASF ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਨ।
Published : August 25, 2026 at 2:45 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ASAP, ABVP, Sakhi, ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ (ASF) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ASAP ਦੇ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ASAP-AAP ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (UILS) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ UILS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ASAP ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ASAP ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ASAP-AAP ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ASF ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ (ASF) ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ASF ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ASF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਖੀ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਾਖੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਖੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਡਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸੀਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਯਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮਕਰਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
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