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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ: 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PU STUDENT COUNCIL ELECTION 2026
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 5:52 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2026-27 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਨ ਆਫ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ 10:35 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PU STUDENT COUNCIL ELECTION 2026
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਵੋਟਿੰਗ 31 ਨੂੰ (Etv Bharat)

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇਗੀ।

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਚੋਣ ਗਰਮੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

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TAGGED:

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PU STUDENT COUNCIL ELECTION 2026

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